Demi Lovato radicaliza no visual e aparece de cabelo curtinho e platinado

19/11/2020 | 11:11



Demi Lovato está de novo visual! Na última quarta-feira, dia 18, a cantora usou o Instagram para compartilhar o resultado da transformação. Ela abandonou os fios escuros e apostou nas madeixas completamente platinadas e bem curtinhas.

Eu fiz uma coisa, escreveu Demi na legenda da primeira foto, em que aparece de costas, revelando que além de cortar os fios, também deixou a parte de trás da cabeça raspada.

Momentos depois, Demi apareceu em novos cliques, com uma make poderosa e fazendo carão para as câmeras enquanto exibia o novo visual.

A cantora já havia sido loira no passado e até apareceu com uma peruca platinada durante o People's Choice Awards. No entanto, a artista nunca teve fios tão curtinhos quando a nova foto, que deixou os fãs empolgados.