Ex de Maraisa posta indireta e cantora alfineta: Podia superar, né?

19/11/2020 | 11:10



Eita! O namoro de Maraisa, da dupla com Maiara, e Fabricio, da dupla com Henrique, durou apenas alguns meses durante o período da quarentena, mas parece que o término não foi tão amigável - já que estão rolando indiretas por meio das redes sociais! No Twitter, o sertanejo postou o seguinte:

Nem deu tempo de sofrer/A gente terminou e eu arrumei outro bebê/E eu nem precisei postar pra você ver/Só tem mais uma coisa que eu quero te dizer/Cê foi rápida demais/Mas eu fui muito mais, escreveu.

Depois, acrescentou:

Vira música, hein.

Minutos depois, segundo informações da IstoÉ, Maraisa usou seu próprio Twitter para escrever:

O amiguinho lá podia superar, né?

Depois, ela apagou sua postagem.

Lembrando que após o fim de seu namoro, Maraisa engatou um romance com o médico Artur Queiroz Amaral.