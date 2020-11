'Shark Tank Brasil' estreia 5ª temporada nesta sexta-feira

19/11/2020 | 10:49



A 5ª temporada do Shark Tank Brasil estreia na próxima sexta-feira, 20, a partir das 22h, no Sony Channel. O time de investidores contará com João Appolinário, fundador da Polishop, Camila Farani, "um dos maiores nomes em investimento-anjo do Brasil", de acordo com o canal, Caito Maia, fundador da Chilli Beans, José Carlos Semenzato, responsável por redes como Instituto Embelleze e Espaçolaser e Carol Paiffer, CEO e sócia-fundadora da Atom S/A. Outros convidados participarão da 5ª temporada do Shark Tank em três episódios: Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, Alexandra Loras, ex-consulesa da França, e o ator Caio Castro.

No episódio de estreia da nova temporada participarão as empresas Wakanda, de educação empreendedora, Futmesa, que produz mesas de futebol de botão, Ice Cup, de copos com gelo, e Malokero Burger, hamburgueria artesanal de Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo. Ao todo, serão 12 novos episódios do Shark Tank Brasil em 2020. No canal do YouTube da atração, é possível assistir a alguns dos melhores momentos e também a um quadro de entrevistas com os participantes.