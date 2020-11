Bolsonaro recebe ministros para reunião do Conselho de Governo nesta quinta

19/11/2020 | 09:15



O presidente Jair Bolsonaro terá nesta quinta-feira, 19, reunião com seus ministros em mais um encontro do Conselho de Governo, que também inclui presidentes de bancos oficiais. Em seguida, as autoridades participam de evento em comemoração ao Dia da Bandeira, celebrado hoje.

Apesar de não constar da agenda pública do presidente, o prefeito e candidato à reeleição no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), também deve se encontrar com Bolsonaro nesta quinta, segundo apurou o Estadão. Crivella busca de novo o apoio do presidente, que esteve do seu lado no primeiro turno. Contudo, conforme também apurou o Estadão, Bolsonaro já sinalizou para aliados próximos que adotará uma postura de neutralidade, sem escolher lados, no segundo turno carioca. O chefe do Executivo teme o risco de derrota de Crivella e uma indisposição com Eduardo Paes (DEM), caso este saia vencedor.

A agenda pública de Bolsonaro para hoje prevê ainda reunião com o pastor Silas Malafaia, presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil (CIMEB), e César Augusto, presidente da Igreja Apostólica Fonte da Vida.

Depois, o presidente despacha com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral, Pedro Cesar Nunes, e, ainda sem reconhecer a vitória do democrata Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos, se reúne no fim do dia com o chanceler Ernesto Araújo.