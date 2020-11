No Rio, quatro pessoas morrem após carro cair na baía de Guanabara

19/11/2020 | 08:49



Quatro pessoas morreram após o carro onde estavam cair na Baía de Guanabara na noite dessa quarta-feira, 18. Um quinto ocupante do veículo conseguiu se salvar. O acidente aconteceu em frente ao Armazém 11 do Cais do Porto. O acidente envolveu funcionários de uma empresa que atua no cais, e aconteceu no momento da troca de turno. O motorista se preparava para levar os trabalhadores para casa, quando perdeu o controle. Chovia muito naquele momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 21h20. Os agentes localizaram o veículo no fundo do mar quase duas horas mais tarde, às 23h15. A última das quatro vítimas foi retirada já no início da madrugada desta quinta-feira, 19. Segundo os bombeiros, as condições do tempo atrapalharam muito o serviço de remoção.

Os quatro mortos foram identificados como Denilson Cruz, de 53 anos; Luiz O. Silva, 40; Paulo Almeida, 34; e Rogério Sacramento, 48. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O homem que conseguiu se salvar - ele saltou do veículo no momento da queda e nadou para fora do mar - não teve o nome informado e não sofreu nenhum ferimento.