Demarchi avisa que será oposição a Morando e mira eleição de 2024

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/11/2020



Terceiro colocado na eleição à Prefeitura de São Bernardo, Rafael Demarchi (PSL) avisou que se manterá como oposição ao prefeito reeleito Orlando Morando (PSDB) e que tentará ampliar o grupo político de olho na disputa eleitoral de 2024.

Em sua primeira corrida majoritária, Demarchi ficou com 19.859 votos (5,1% dos válidos), insuficientes para impedir o triunfo do tucano no domingo. Porém, ele avaliou como positivo o saldo das urnas, dizendo ser a liderança que vai se colocar como alternativa ao bloco de Morando e ao PT.

“Fizemos um milagre pelo tamanho que tínhamos. Com a pandemia, houve mais dificuldade para levar a nossa mensagem ao eleitor. Mas fico feliz porque muita gente nos viu como a mudança de verdade. Depois da eleição, recebi mais de 2.000 mensagens dizendo que eu devo continuar. Isso motiva”, declarou.

Demarchi garantiu que será uma voz de oposição a Morando e que conseguirá fiscalizar e denunciar atos da gestão tucana mesmo sem ter mandato – ele é vereador e deixará o Legislativo no dia 31 de dezembro.

“Não acredito que esse fato (não ter mandato) seja um desafio maior. Teve muita gente que conseguiu trabalhar apontando os erros deste governo, trabalhou mais até que muito vereador. Há redes sociais, outros instrumentos. O movimento muda São Bernardo vai continuar. E terá mais pessoas”, discorreu.

Para Demarchi, a cidade naturalmente vai passar por processo de renovação de seus quadros políticos – Morando não poderá concorrer em 2024 e, para o parlamentar, o ex-prefeito Luiz Marinho (PT) tende a ser substituído como candidato petista daqui a quatro anos. Além disso, ele avaliou que o PT segue em caminho de enfraquecimento no município.

“Embora eu avalie que a bancada do PT eleita seja mais de oposição do que a atual, há uma perda de força do partido (o PT elegeu quatro vereadores; em 2016, foram cinco). E há uma tendência muito clara de racha dentro desse grupo governista. Acredito que esse racha já vai acontecer em 2022. Tudo isso torna o cenário de 2024 aberto. E nós estamos nos fortalecendo”, disse.

Sobre a reeleição de Morando e os casos de corrupção que envolvem a gestão tucana, Demarchi afirmou que há chance de turbulência política. “Se a Justiça seguir seu trâmite normal, o prefeito será afastado pelos episódios de corrupção pelos quais foi denunciado. A cidade foi avisada pelas vias que se opuseram ao atual prefeito. A cidade escolheu o atual prefeito sabendo disso.”

O vereador também comentou que buscará intensificar sua articulação regional como um contraponto à atuação de Morando em outros municípios. “Serei voz de oposição ao Orlando em São Bernardo e em outros municípios.”