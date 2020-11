Dois jovens de Diadema acusam policiais militares de agressão

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/11/2020 | 22:39



Dois jovens, moradores de Diadema, acusam policiais militares do 24º BPM (Batalhão da Polícia Militar) da cidade de agressão. O caso foi registrado na corregedoria da PM (Polícia Militar) em 9 de novembro. Os rapazes, que têm 19 e 18 anos, acusam os policiais de aplicarem multas irregulares, de forjarem recusa ao teste do bafômetro, e ameaçá-los com apreensão forjada de drogas e violência física e verbal.



De acordo com o registro feito na corregedoria, Alyson Delgado do Nascimento, 18, e Gabriel Alexandre da Silva, 19, ambos técnicos de aparelho de celular, estavam em uma casa noturna, no Centro de Diadema, na noite de 8 de novembro. Na saída, Nascimento notou que estava sem o celular e avisou aos seguranças do local que iriam levar duas amigas em casa, mas que voltariam ao estabelecimento para ver se alguém tinha encontrado o aparelho. Quando retornaram, ambos sofreram tentativa de assalto (estavam no carro de Silva) e, em busca de ajuda, se dirigiram ao 24º BPM, que também fica no Centro.



Segundo o relato, ao chegar na Avenida Nossa Senhora das Vitórias, endereço do batalhão, Silva derrubou alguns cones com o carro e saiu do veículo pedindo ajuda. Para surpresa dos rapazes, ambos foram recebidos com agressões e insultos e eram incitados a entregar o nome de quem vendia droga dentro da balada. “O tempo todo nos xingavam e a gente não entendia o que estava acontecendo, porque fomos pedir ajuda”, relatou o jovem.



Os dois dizem ter passado quase três horas sob insultos, agressões físicas e ameaças. O carro de Silva foi apreendido sob alegação de que a película dos vidros estava irregular, fato negado pelo jovem. Também foi aplicada multa por recusa em fazer o teste de bafômetro, o que, garante o rapaz, não chegou nem a ser cogitado. Ainda de acordo com Silva, os policiais apresentaram saco cheio de drogas que alegavam ter sido encontrado no veículo, mas a ameaça de incriminação irregular não se confirmou.



Quando o tio de Silva chegou para buscar os amigos, os policiais informaram que eles estavam machucados porque haviam brigado na balada. Naquela mesma noite, os dois procuraram a corregedoria e realizaram exame de corpo de delito, que comprovou agressões.



Os rapazes trabalham em centro comercial na cidade e relatam que após o registro na corregedoria, todos os dias, viaturas de polícia passavam em frente ao local de trabalho dos jovens, que sentindo-se pressionados e ameaçados, já estavam decididos a retirar a queixa. No dia 12 de novembro, Nascimento sofreu grave acidente e foi internado no HC (Hospital das Clínicas), em São Paulo, onde permanece em estado grave.



A irmã de Nascimento, a bancária Ariane Delgado Nascimento, 21, afirmou que a família está inconformada com a situação e destacou que tanto seu irmão quanto o amigo são trabalhadores e não cometeram nenhum crime. “Eles foram procurar ajuda em uma delegacia e aconteceu isso. Faço apelo para que isso seja apurado”, declarou.



O Diário questionou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) e a PM sobre o ocorrido e pediu que fossem apresentadas as versões dos policiais para os fatos. Em nota, a pasta apenas informou que “a Polícia Militar esclarece que recebeu a denúncia e a Corregedoria da instituição apura os fatos”.