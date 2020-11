Panfleto agita a região

Ademir Medici



A 13ª ELEIÇÃO

Nas eleições de 29 de novembro de 1925 – a 13ª eleição municipal da história da região – estavam aptos a votar 1.714 eleitores – o maior contingente até então alcançado

A população, no ano seguinte (1926) chegaria a 37.026 habitantes.

Para as eleições de 1925 foram definidas 10 seções eleitorais, quatro reservadas para Santo André.

***

Eclode a Revolução de 1924.

A morte do senador Flaquer.

Alfredo Flaquer fora desta foto

51 – Os vereadores não recebiam salários nem subsídios. Mas havia quem os quisesse, como se depreende de uma indicação apresentada na Câmara pelo vereador André Reinhart na sessão de 1º de agosto de 1921: que a partir do exercício de 1922 fosse feito pagamento aos vereadores que reclamassem ajuda de custo (seguindo uma lei estadual).

A proposta, ao que tudo indica, não prosperou.

52 – Havia uma flagrante rivalidade entre os Flaquer e os Franco, visível no triênio 1923-24-1925. Dr. Flaquer contestou em instância superior – o Senado estadual - o resultado da eleição de 14 de dezembro de 1922.

53 – Em 1923, os irmãos Flaquer chegam a distribuir panfletos em toda a região insuflando o povo a não pagar impostos no exercício de 1924.

54 – “Ao povo. Tendo sido interposto um recurso ao Senado do Estado com a exigência da tabela de impostos para o exercício de 1924, aconselha-se ao povo que não pague tais impostos, enquanto não for decidido o mesmo recurso”.

55 – O panfleto não traz assinatura e foi recebido como verdadeira bomba. Quem seriam os autores? Prefeito Saladino envia cópia à Câmara. E pede à Polícia que abra inquérito. Os vereadores, à exceção do coronel Alfredo Flaquer – de volta ao Legislativo - aprovam a transcrição do documento em ata.

56 – A Polícia inicia diligências. Em 12 dias descobre quem distribuiu os panfletos e a mando de quem: do vereador Alfredo Flaquer e do seu sobrinho, Tonico Flaquer. Um bate-boca toma conta da sessão seguinte da Câmara. Prefeito Saladino sugere ao vereador Alfredo Flaquer que renuncie ao mandato.

- Não renuncio porque estou na oposição somente para fiscalizar os atos do prefeito.

Os demais vereadores protestam:

- E nós aqui, para que estamos? – indaga João Domingos Perrella.

57 – Fervia a política local. Meses depois as brigas internas seriam ofuscadas pela Revolução de 1924 em São Paulo.

58 – A Câmara Municipal, na sua primeira sessão após os conflitos, aprova moção endereçada ao presidente Arthur Bernardes e ao presidente do Estado, Carlos de Campos. A Câmara fala da sua indignação contra o bando de assassinos, incendiários e ladravazes que invadiu a Capital.

59 – O principal acontecimento seguinte foi a morte do senador Flaquer, a 5 de dezembro de 1924. A ele seriam prestadas as homenagens merecidas, anos após, quando da inauguração de seu busto em praça pública.

60– As eleições municipais para o triênio 1926-27-28 foram a 29 de novembro de 1925. São eleitos e diplomados: Homero Thon, Saladino Cardoso Franco, Dr. Francisco Perrone, José Maria de Figueiredo, João Colombo e o coronel Alfredo Flaquer.

Uma foto é tirada na Câmara Municipal de São Bernardo quando da posse, em 15 de janeiro de 1926. Cinco dos seis eleitos estão nela, rigorosamente vestidos. Falta um, Alfredo Flaquer, que perdeu o mandato e nem tomou posse em razão de contestação apresentada ao seu diploma por João Domingos Perrella, representante de São Caetano e que ficaria com a vaga.

Diário há meio século

Quinta-feira, 19 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1388

Manchete – Franco Montoro assume a liderança com 1 milhão e meio de votos para o Senado. Orlando Zancaner em segundo, com 1,4 milhão. Eram duas vagas, também disputadas por Hilário Torloni e Lino de Matos. As apurações do pleito de 15 de novembro prosseguiam.

Publicidade – Deixe o Fusquinha. Entre logo para o Corcel da Sandrecar.

Em 19 de novembro de...

1915 – I Grupo Escolar de Santo André anuncia a festa da Bandeira, “com grande solenidade”.

1920 - Honório Brasilio de Lima nomeado porteiro do 1º Grupo Escolar, em Santo André, prédio hoje ocupado pelo Museu Dr. Octaviano Gaiarsa.

1955 – Academia Paulista de Letras inaugura sede própria, no Largo do Arouche, na Capital.

1985 - Moveleiros de São Bernardo entram em greve, 31 anos depois; na Rhodia Têxtil, 2.700 empregados completam 15 dias parados.

Hoje

- Dia da Bandeira Nacional, criada em 1889

Há 100 anos, a data foi celebrada na região, como de costume, com atividades cívicas em Santo André, São Bernardo e São Caetano. Em três escolas a Bandeira do Brasil foi hasteada ao meio-dia.

Do programa constou preleção sobre a data pelos professores e recitativos, monólogos e hinos patrióticos executados.

Município Paulista

- Aniversariam hoje: Santo Anastácio (elevado a município em 1925, quando se separa de Presidente Prudente) e Itaóca (1991, quando se separa de Apiaí).

Santos do Dia

- João Del Castilho

MATILDE DE HACKEBORN (Alemanha, 1241 – 1299). Monja. Cisterciense. Mística

RAFAEL DE SÃO JOSÉ (Lituânia, 1835 – Polônia, 1907). Restaurador da Ordem dos Carmelitas na Polônia.