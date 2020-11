Marília Mendonça compartilha detalhes sobre sua dieta e recebe apoio do ex, Murilo Huff

18/11/2020 | 18:10



Marília Mendonça compartilhou mais detalhes sobre a dieta que está fazendo em seu processo de emagrecimento. Através de seu Instagram, a cantora mostrou um prato com um pedaço de carne, ovos, alface, tomate e legumes e mostrou que é adepta da dieta low carb, ou seja, com redução de carboidratos, e da técnica de jejum intermitente:

- Quebrando jejum de 16 horas com comida de verdade. Aprender a se alimentar é algo bem complicado pra quem tem um histórico como o meu. Tem que ser curioso, tem que procurar saber, tem que entender se é compulsão ou fome, tem que entender que não é mais criança. Isso tudo, sem contar a desinformação, que é o mal do século. No fim das contas, se não procurarmos nos informar, com base em fatos, estaremos todos perdidos.

A cantora ainda desabafou sobre a importância de ser uma fonte de informação para seus mais de 33 milhões de seguidores:

- Sei que a grande maioria tem interesse e se sentem inspirados. Nada que eu disser substitui acompanhamento médico. Mas, muito do que eu disser, vai te mostrar que a menina que tomava leite com achocolatado, comia pão toda manhã e era sedentária, tem conseguido com constância, passo a passo, alcançar suas metas e objetivos.

O texto da estrela sertaneja foi aplaudido nos comentários por seu ex, o também cantor Murilo Huff. Juntos, eles são pais de Leo, que completará um ano de idade em dezembro de 2020.