Obituário - 19 de novembro

Ademir Medici



19/11/2020 | 07:00



Cléa Campi Mônaco

(São Bernardo, 27-6-1941 – Santo André, 17-11-2020)

A advogada Cléa Campi Mônaco adorava história e memória. E fez história. Trabalhou na Prefeitura de São Bernardo, destacando-se na área de bolsas de estudo. Quantos alunos da cidade puderam estudar graças ao papel que ela desempenhava, numa época em que rareavam as escolas públicas de nível secundário e superior.

Durante um bom tempo Cléa atuou no Serviço de Documentação e Memória da cidade, emprestando seus conhecimentos de são-bernardense de raízes. Descendia de duas famílias muito antigas, Campi (do pai), Pasin (da mãe).

Cléa foi também a primeira mulher presidente da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, em duas gestões. Na primeira gestão, preocupou-se em ordenar a documentação histórica da entidade. Separou fotos e recortes de jornais, por exemplo. Organizou a galeria de troféus. Este trabalho de ordenamento facilitou a idealização do livro dos 50 anos da Associação, lançado em 2007.

Mais recentemente, Cléa participou dos encontros organizados pela Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo e levou adiante o ideal de se criar uma entidade preocupada com a construção da memória local.

Cléa Campi Mônaco era filha de Agostinho Campi e Laura Albertina Pasin Campi. Viúva de João Jaime Mônaco. Parte aos 79 anos. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida Volpi

(Vargem Grande do Sul, São Paulo, 18-3-1934 – Ribeirão Pires, 16-11-2020)

Dona Maria Aparecida era irmã do prefeito eleito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi. Filha de Alípio Volpi e de Daltiza Gilioli Volpi, ela parte aos 86 anos. Deixa os filhos Aparecido, Armando e Arioci. Foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Vila Vitória, Mauá.

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 17 de novembro

Adelino Alves de Lima, 85. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Eurides Friolani Feltrim, 81. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro de Almeida Rossell, 81. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Duílio Augusto Michelan, 75. Natural de Leme (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Vieira da Silva, 75. Natural de Minador do Negrão (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Grigio, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Laércio de Oliveira Leite, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Cristina de Fátima Cheirosa Pereira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Gonçalves, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante geral. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Timóteo de Melo, 60. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Márcio Cassimiro, 59. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

José Antonio de Oliveira, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Camilo da Silva, 56. Natural de Terra Boa (Paraná). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Motorista. Dia 17. Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Antisteni Bet, 86. Natural de Rafard (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Velado em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Vitório Xavier das Chagas, 75. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Mazantonio Vieira da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 16 de novembro

Jailson Francisco Marques, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 17 de novembro

Eracelio de Oliveira Soares, 59. Natural de Itambé (Paraná). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Luzinete Sampaio dos Santos, 40. Natural do Estado da Bahia. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 18 de novembro

Luiza Borba do Carmo, 71. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Lucia de Fátima Moreira de Souza, 58. Natural de Iguaraci (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena Bernardo Sena, 52. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sábado, dia 14 de novembro

Dimas Ferreira da Costa, 81. Natural de Brejão (Pernambuco). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Neuza Tamae Rocha Lima, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

José Roberto do Nascimento, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Claudirene Marques dos Santos, 49. Natural de Ivaiporã (Paraná). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.