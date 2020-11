Yoshio decide ficar neutro no segundo turno em Diadema

Júnior Carvalho

18/11/2020 | 17:03



Terceiro colocado na corrida pela Prefeitura de Diadema, o vereador Ricardo Yoshio (PSDB) anunciou ao Diário que ficará neutro no segundo turno, em que a disputa será entre José de Filippi Júnior (PT) e Taka Yamauchi (PSD).

O tucano explicou que a decisão de não apoiar nenhum dois candidatos foi tomada em conjunto com a cúpula do PSDB diademense. “A gente entende que não tem como apoiar o Filippi por questão partidária (pela rivalidade dos tucanos com o PT) e, ao mesmo tempo, entendemos que a candidatura do Taka é a continuidade do governo Lauro Michels (PV)”, declarou.

Yoshio afirmou que o tucanato liberou a militância para trilharem o “caminho desejado”, mas acredita que seu eleitorado optará por Filippi na fase final do pleito. “O Filippi tem um nome na cidade. As pessoas desvinculam ele do PT. As pessoas gostam dele, ele é carismático, estava nas ruas. Então, muitos dos meus eleitores vão para ele pela questão da experiência e não de apostar no novo”.

Yoshio obteve 14,64% dos votos (29.726), apenas 1.575 sufrágios atrás de Taka, que recebeu 15,42% (31.301). Fillipi encerrou o primeiro turno na liderança, com 45,65% (92.670).