Enquanto Bruna Marquezine requebra em treino, Fátima Bernardes admite: Retomar os exercícios depois das férias não é fácil

18/11/2020 | 16:11



Muitas famosas adoram compartilhar suas rotinas de treinos! Na última terça-feira, dia 17, foi a vez de Bruna Marquezine. O treinador de boxe da atriz, Chico Salgado, publicou um vídeo que mostra a habilidade de Bruna para o esporte e escreveu:

Matando a saudade dos treinos e da malemolência da Bruna Marquezine. Pisco, ela requebra.

Enquanto isso, Fátima Bernardes compartilhou nos Stories do Instagram com os seguidores que sofreu ao voltar para a rotina de treinos após as férias:

Retomar o ritmo de exercícios depois das férias não é fácil. Mas é necessário demais. Não consegui nem fazer o foco.

Outra vez, mostrou uma evolução:

Missão cumprida hoje também. E ainda rolou uma Yoga depois da corrida. Estou orgulhosa de mim.