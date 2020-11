Rupert Grint, de Harry Potter, bate recorde ao atingir 1 milhão de seguidores em apenas quatro horas

18/11/2020 | 16:10



Rupert Grint, o eterno Ron Weasley dos filmes da saga Harry Potter, demorou anos para fazer sua conta pública no Instagram, e a primeira foto publicada pelo ator britânico foi apresentando sua filha, chamada Wednesday, nascida no primeiro semestre de 2020. E parece que a estreia na rede social valeu a pena!

De acordo com o site do Guinness World Records, publicação conhecida no Brasil como Livro dos Recordes, Rupert alcançou números bem expressivos no Instagram e atualmente é a celebridade que mais rapidamente atingiu a marca de 1 milhão de seguidores: foram necessárias apenas 4 horas e um minuto para o feito.

Anteriormente, esse recorde era do naturalista David Attenborough, que entrou para a rede social em setembro de 2020 e conseguiu o número de seguidores em 4 horas e 44 minutos. Outra celebridade que também figurou entre as pessoas mais rápidas a alcançar 1 milhão de seguidores foi Jennifer Aniston: ao criar a conta em 2019, ela levou apenas cinco horas e 16 minutos para chegar ao número.

Esse não foi o único recorde batido por alguém ou algo envolvendo a franquia Harry Potter: além de ser a série de filmes de fantasia de maior bilheteria, o último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, foi a obra de ficção mais vendido em 24 horas.