Luan Santana e Giulia Be estão cada vez mais próximos - e cantora até teria jantado com os pais do sertanejo

18/11/2020 | 16:10



Luan Santana e Giulia Be estão cada vez mais próximos. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o cantor teria se sentido responsável pela quantidade de críticas que Giulia recebeu nas redes sociais, e por isso, teria se aproximado da artista para aconselhá-la a lidar com toda a situação. Como você conferiu, a estrela teve que suportar diversos comentários negativos após ser acusada de ser o pivô da separação de Luan com Jade Magalhães.

Apesar de tudo ter começado com uma amizade, os dois estariam se falando todos os dias. Luan, inclusive, já teria levado Giulia para jantar - e a cantora teria jantado até mesmo com os pais do músico no último fim de semana. Nesse meio tempo, o sertanejo tem se mostrado muito cuidadoso e respeitoso, e a família dele já teria aprovado a nova companheira. Já Giulia tem levado a relação com muita calma, por respeitar o momento atual do cantor.

Ao que tudo indica, os dois estão mesmo começando um relacionamento amoroso. Procurada, a assessoria de imprensa de Luan Santana ainda não foi encontrada para falar sobre o caso.