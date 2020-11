Toyota Hilux, uma veterana que está com tudo em cima

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



18/11/2020 | 16:09



A Toyota apresentou a linha 2021 da Hilux. Produzida na fábrica de Zárate, na Argentina, e exportada para 23 mercados da América Latina e Caribe, a picape chega às concessionárias brasileiras a partir do dia 26. São seis versões com motor a diesel e outras três com propulsor flex (gasolina e etanol), com preços que variam de R$ 145.390 a R$ 241.990.

A Hilux é uma ''''cinquentona'''' que segue com tudo em cima. O modelo foi lançado em 1950 e, ao longo de cinco décadas, passou por várias transformações. Para a versão 2021, a marca japonesa investiu em mudanças no design e em itens de segurança.

À primeira vista, salta aos olhos as mudanças nos faróis dianteiros, grade e para-choques. Internamente, dentre as principais transformações, estão o equipamento de áudio, agora integrado ao painel de instrumentos. Em todas as versões o comprador encontrará sistema de som touchscreen de 8 polegadas com conectividade para celular (Android Auto ou Apple CarPlay) .

Com relação à à segurança, as versões cabine simples agora contam com controle eletrônico de estabilidade, assistente de subida, controle eletrônico de tração e luz de frenagem emergencial automática. A grande novidade, porém, é o pacote de segurança ativa (Toyota Safety Sense) disponível na Hilux SRX, com sistema de pré-colisão frontal, sistema de alerta de mudança de pista e piloto automático adaptativo.

PROPULSÃO

Os modelos da linha 2021 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. A Toyota promete aumento de 15% de potência do propulsor 2.8L 16V diesel, que passa agora a gerar 204 cv. Além disso, o torque para os modelos dotados de transmissão automática de seis velocidades sequencial também cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgfm a 2.800 rpm. As Hilux equipadas com câmbio manual de seis velocidades (chassi, cabine simples e standard power pack) mantêm o torque de 42,8 kgfm a 3.400 giros.

Esse novo patamar de desempenho foi possível com a incorporação de um turbo maior, no qual as pás da turbina estão 25% maiores. Outra melhoria de desempenho foi a incorporação de uma válvula solenoide na direção, que contribui para um andar mais suave em baixa velocidade e que vai enrijecendo conforme aumenta-se a velocidade.

As versões flex trazem o motor Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC, especialmente projetado para o mercado brasileiro. O grande diferencial é a tecnologia de duplo comando de válvulas variável, que atua no gerenciamento dos sistemas de admissão e escape da câmara de combustão, otimizando a queima do combustível de maneira inteligente. As versões flex da picape média apresentam 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando abastecidos com etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros, com gasolina.

Confira as versões e preços:

Movidas a diesel:

SRX AT - R$ 241.990

SRV AT - R$ 216.990

SR AT - R$ 201.790

STD Power Pack MT - R$ 188.990

Cabine Simples MT - R$ 170.890

Chassi MT - R$ 164.790

Motores Flex

SRV 4x4 AT - R$ 169.790

SRV 4X2 AT - R$ 157.490

SR 4X2 AT - R$ 145.390