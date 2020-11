BNDES seguiu convicto em não competir com mercado privado, diz presidente

18/11/2020 | 15:50



Quando a economia foi atingida pela crise da covid-19, a diretoria do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) seguiu firme em sua convicção de que a instituição de fomento não deveria competir com as fontes privadas de financiamento, disse nesta quarta-feira o presidente do banco, Gustavo Montezano. Na convicção de que o papel do banco no financiamento a grandes grupos empresariais deve ser apenas um "último recurso", a diretoria do BNDES "colocou seu esforço" no apoio às médias, pequenas e microempresas (MPMEs) ao desenhar as medidas para mitigar a crise.

Segundo Montezano, embora alguns setores da sociedade continuem pensando que "o Estado deveria salvar grandes companhias" em momentos de crises como a recessão causada pela pandemia, o BNDES manteve seu foco nas MPMEs. "Sempre achamos que problemas privados de grandes companhias deveriam ser resolvidos com dinheiro privado", afirmou o presidente do BNDES, em inglês, durante palestra no Bradesco BBI CEO Forum 2020, promovido em formato online pelo banco de investimentos.

O executivo disse ainda que não foi fácil convencer o "ambiente político" de que essa era a forma correta de o BNDES atuar na crise. E deu como exemplo o fato de a única grande operação que o banco fez durante a crise foi o empréstimo sindicalizado às distribuidoras de energia elétrica, atingidas pelo aumento da inadimplência durante a pandemia.

Montezano citou ainda a operação de emissão de títulos conversíveis em ações da companhia aérea Azul. No mês passado, a Azul levantou R$ 1,745 bilhão na operação, inspirada no programa de apoio proposto pelo BNDES, mas o banco de fomento ficou de fora. Montezano disse que ficou "feliz" com o fato de ter ficado de fora da operação.

"Não estamos aqui para competir, estamos para ajudar ao País", afirmou o presidente do BNDES.

Desinvestimento

Montezano repetiu que os desinvestimentos do banco estão ocorrendo conforme o apetite do mercado. Segundo ele, o volume de desinvestimentos este ano foi maior do que o esperado, com venda de ações de Petrobras, Vale, Suzano, AES Tietê e Marfrig.

Sobre os próximos passos, o presidente do BNDES disse que não há pressa e que o banco vai continuar disponível conforme o ritmo do mercado.

Montezano também reforçou que há vasta agenda de concessões nos diferentes de níveis de governo e em diferentes indústrias, como saneamento, rodovias, portos e iluminação.

O presidente do BNDES ainda destacou que o ambiente para esses projetos é positivo atualmente, uma vez que as taxas de juros de longo prazo são mais "decentes" hoje em relação ao passado.