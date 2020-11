RBD lança nova música 'Siempre He Estado Aquí'

18/11/2020 | 15:15



Os integrantes do grupo RBD se reuniram e lançaram uma nova música na terça-feira, 17. Intitulada Siempre He Estado Aquí, a nova canção conta com a participação de quatro dos seis integrantes originais do grupo, formado em 2004.

Anahí, Christopher von Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez cantam o novo single do grupo e divulgaram a música em suas redes sociais no dia do lançamento, destacando o trecho "não tenho que retornar, se nunca fui embora". As ausências foram de Dulce María, grávida, e Alfonso Herrera, que tem se dedicado a sua carreira de ator.

O RBD, grupo mexicano que ficou famoso na América Latina com a transmissão da série Rebelde, se separou em 2009, mas rumores sobre um possível retorno do grupo ganharam força após um reencontro em 2019. Em 2020, todos os álbuns do RBD foram disponibilizados nas plataformas de streaming.

No mesmo ano, em setembro, parte do grupo anunciou um evento especial online: uma live paga e intitulada Ser O Parecer. Dulce María não participará do evento, que ocorre no dia 26 de dezembro, porque está grávida, e Alfonso também não comparecerá. Os ingressos para o evento global já estão disponíveis.