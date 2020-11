Alessandra Scatena namorou Gugu Liberato quando tinha 15 anos de idade; apresentador era 16 anos mais velho

18/11/2020 | 15:11



Alessandra Scatena, ex-assistente de palco de Gugu Liberato, marcou presença no Luciana By Night na última terça-feira, dia 17. Ela, que recentemente perdeu o marido para o coronavírus, abriu o jogo e falou sobre o relacionamento que tinha com Gugu. Na conversa, Luciana Gimenez quis saber se eles haviam namorado:

- Nós tivemos [um relacionamento]. Eu tinha 15 [anos de idade], disse, sendo que Gugu era 16 anos mais velho do que ela.

- Que loucura, reagiu Luciana.

Alessandra ainda acrescenta:

- [Nós] conversávamos. Ele era uma pessoa muito correta, uma pessoa muito honesta. Então eu perguntava alguma coisa e ele dava a opinião dele. Se ele tinha que puxar a minha orelha, ele puxava a minha orelha (...). Sempre foi um trabalho de muita cumplicidade.

Antes, ela havia comentado sobre a conexão que tinha com o apresentador:

- Eu tinha essa conexão com ele muito forte. Sempre. Acho que foi adquirindo, na verdade, ao longo dos anos, os 12 anos que eu fiquei. Eu sabia se ele estava legal, sabia se ele estava bem ou não, se ele estava nervoso ou estava calmo.

Luciana, em seguida, questiona como Alessandra o ajudava:

- Em tudo o que precisasse. Desde o lencinho dele, porque ele suava muito, mesmo com ar-condicionado, porque ele ficava de terno, gravata, então eu sempre estava lá com o lencinho dele. Se precisava trocar uma ficha eu já estava lá e dava a ficha pra ele, enfim, de tudo um pouco. (...) Ele era muito querido. Eu via o Gugu como uma pessoa muito sábia, inteligente. Ele tinha um feeling de empresário, não só de artista. Aliás, eu me apaixonei pela televisão por causa dele. De ver o trabalho dele, ver como ele conduzia, as ideias que ele tinha sobre televisão.