Eleições 2020: Após apoio do PDT, Ciro Gomes deseja sorte à Manuela D'Ávila

18/11/2020 | 14:52



Após a bênção do PDT municipal à campanha de Manuela D'Ávila (PCdoB) em Porto Alegre, o ex-ministro da Fazenda e principal nome do PDT, Ciro Gomes, foi ao Twitter para desejar sorte à candidata.

Nesta terça, 17, entre aliados de Ciro circulava a informação de que, apesar do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, ter afirmado haver dificuldades da legenda apoiar a candidatura de Manuela na capital gaúcha, o ex-ministro estaria disposto a contrariar a direção e declarar apoio à candidata, com vista a costurar o maior número de alianças para em 2022. Ao Broadcast Político, Lupi afirmou que, caso o partido decidisse não apoiar nenhum dos dois escolhidos para o segundo turno, liberaria a decisão de manifestar apoio a fim de evitar racha.

Ontem, a candidata derrotada no primeiro turno à capital gaúcha Juliana Brizola e a direção municipal do partido declararam apoio à Manuela. Pelo Twitter, Brizola compartilhou foto ao lado de D'Ávila com a legenda: "Vamos em frente, Porto Alegre!".

Nesta quarta, 18, Ciro postou: "Todos que pudermos estar juntos para derrotar o Bolsonarismo corrupto e antipovo! Boa sorte, @ManuelaDavila! Boa sorte, brava gente gaúcha de Porto Alegre. Parabéns à @JulianaBrizola que nos lidera nesta luta!".