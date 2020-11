Toyota Hilux 2021 ganha novo visual, mais potência e custa R$ 242 mil na versão mais completa

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



18/11/2020 | 14:48



A Toyota apresentou a linha 2021 da Hilux na noite da última terça-feira (17). Com retoques visuais, mais potência no motor turbo e alguns novos equipamentos, a picape média tem preços entre R$ 145.390 e R$ 241.990.

Ela segue disponível nas configurações chassi, cabine simples, até a topo de linha SRX, de cabine dupla, na motorização diesel, todas 4×4; enquanto a motorização flex segue contando com as versões SR 4×2, SRV 4×2 e SRV 4×4.

O novo visual da Hilux traz mudanças nos faróis dianteiros, grade e para-choques. Internamente, dentre as principais mudanças, está o equipamento de áudio, agora integrado ao painel de instrumentos. Todas as versões cabine dupla da picape estão equipadas com um sistema de áudio touchscreen de 8 polegadas com conectividade aos sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

A versão SRX possui um sistema de áudio JBL com seis alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer.

Em relação à segurança, toda a linha Hilux 2021 está mais equipada, com as versões cabine simples agora contendo controle eletrônico de estabilidade (VSC), assistente de subida (HAC), controle eletrônico de tração (A-TRC) e luz de frenagem emergencial automática. A grande novidade, porém, é o pacote de segurança ativa – Toyota Safety Sense – disponível na Hilux SRX, com sistema de pré-colisão frontal (PCS), sistema de alerta de mudança de pista (LDA) e cruise control adaptativo (ACC).

Por sua vez, todas as versões da Hilux receberam melhorias destinadas a otimizar o conforto de condução. Em relação ao desempenho, o motor 2.8L diesel teve aumento de potência de 15% – graças ao aumento na turbina – e agora rende 204 cv. As versões flex seguem com o propulsor 2.7L Dual VVT-i de 16V de 163 cv quando abastecido com etanol e 159 cv quando abastecido com gasolina.

As transmissões para os modelos diesel são automática de seis velocidades sequencial para as versões SRX, SRV e SR e manual de seis velocidades para as versões Standard Power Pack, Cabine Simples e Cabine Chassi. Já as configurações flex utilizam o câmbio automático de seis marchas nas versões SRV 4×4, SRV 4×2 e SR 4×2.

Preços e versões

A seguir, confira os preços de toda a linha Hilux 2021.

Cores

As cores disponíveis para a Hilux 2021 são: Vermelho Metálico, Preto Mica, Prata Metálico, Super Branco e Branco Perolizado (SRX).