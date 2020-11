Após polêmicas, ex de Fernando Zor dá detalhes sobre relação entre ele e a filha: - Estão mais próximos

18/11/2020 | 14:11



Parece que a tensão entre Fernando Zor e a filha Kamily ficou no passado! De acordo com Aline Oliveira, mãe da jovem, o sertanejo mudou completamente sua postura, tornando-se um pai muito mais presente. A informação foi revelada durante entrevista para colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo Aline, recentemente Kamily passou uns dias na casa de Fernando em São Paulo.

- Eu senti que eles estão, sim, mais próximos. E agora que ela tem 18 anos de idade não precisa tanto assim do pai e da mãe. Ela até pensa em se mudar para São Paulo e ele sempre deixou a porta aberta pra ela. Ela está mais feliz, mais alegre... Estou muito satisfeita. Levaria até mais dez processos se fosse pra fazer ela se sentir feliz assim, conta Aline, que chegou a ser acionada judicialmente pelo ex após vir a público expor a ausência dele como pai.

Aline ainda explicou o motivo da tensão entre elas e e Fernando.

- A Kamily sempre viajou para a casa do pai, em São Paulo, desde quando ele ainda era casado com a Mikely. Mas a minha indignação foi porque ele estava aqui do lado de casa durante cinco dias passeando de jet sky, depois de três meses sem ver a filha e não passou aqui pra ver a menina. E isso me irritou, porque ele nunca priorizou ela. A minha raiva era essa, mas agora estou bem tranquila porque ela está feliz e eles estão bem, isso que importa, finaliza a mãe de Kamily.