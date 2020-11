Príncipe Charles teria manipulado princesa Diana para que ela parecesse frívola aos olhos do público

18/11/2020 | 14:10



E o casamento de príncipe Charles e princesa Diana continua dando o que falar! Segundo informações do site norte-americano People, o monarca teria se aproveitado da paixão da esposa por moda para menosprezá-la e fazê-la parecer superficial aos olhos do público. Pelo menos, é o que diz o novo livro da autora Elizabeth Holmes, HRH: So Many Thoughts on Royal Style [ou Sua Alteza Real: Tantos Pensamentos sobre o Estilo Real, em tradução livre para português].

- A atenção que a Diana recebia era primeiro surpreendente para a família real, mas depois passou a ser uma fonte de ressentimento. Para Charles, você pode dizer com base em suas aparições públicas, que a moda era uma das coisas que ele usava contra ela. Ele usou do interesse de Diana na moda, e o interesse pelo estilo dela, para pintá-la como superficial ou frívola, analisou Holmes.

A autoria confessou que este fato a impactou de uma forma bastante significativa.

- Que linha de crítica desatualizada e infeliz, especialmente porque essas mulheres usam suas roupas com tanta habilidade. Saber disso e saber que suas roupas foram usadas contra ela foi muito triste para mim.

Apesar de ter feito um livro sobre o estilo de todos os integrantes da família real, Holmes confessou que as roupas da eterna Lady Di sempre foram as suas favoritas.

- O que realmente passei a entender e apreciar foram as maneiras como ela se encantava com a moda e introduzia a emoção na equação. Ela teve essas fases muito distintas em sua maneira de se vestir e elas acompanhavam a tumultuada vida pessoal que ela estava vivenciando.

Faz bastante sentido, não é?