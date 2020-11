Com coronavírus, Luccas Neto chora por ter que ficar longe do filho recém-nascido: - Não sei se ele vai lembrar de mim

18/11/2020 | 13:10



Na manhã dessa quarta-feira, dia 18, Luccas Neto, que foi diagnosticado com coronavírus, marcou presença no Encontro Com Fátima Bernardes. Ele, que se tornou pai há poucos dias, está tendo que ficar isolado do filho, Luke, fruto de seu relacionamento com Jéssica Diehl. Ao conversar com Fátima Bernardes, o youtuber se emocionou ao falar sobre ficar longe do bebê:

- Ele tá na porta aqui do lado e eu não posso fazer nada, diz ele, começando a chorar.

Em seguida, ele continua:

- É um sentimento muito triste porque eu fico pensando: é o meu primeiro filho e eu não sei se ele vai lembrar de mim. Parece que daqui a 15 dias ele vai estar diferente, vai estar maior e eu vou perder uma fase da vida dele.

Fátima, então, deu um conselho bem fofo ao irmão de Felipe Neto:

- Eu como mãe vou te dizer o seguinte. Daqui 15 dias ele vai ter crescido, porque nessa fase cresce mesmo! Não tem jeito isso, não. Mas como hoje tudo pode ser registrado, você vai poder acompanhar, tenho certeza que uma chamada de vídeo vai ter ajudar a ver isso. E lembrar de você, ele vai lembrar, logo, logo! Não precisa ficar preocupado, não. Ele vai lembrar muito de você. Você vai ter muita oportunidade de retomar esses 15 dias que vocês vão precisar ficar isolados. E eu acho que nesse momento não tem maior prova de amor do que você manter esse isolamento mesmo, vocês ficarem distantes.

Antes, Luccas havia se mostrado surpreso com o diagnóstico. Ele estava seguindo todas as recomendações, mas acabou descobrindo que estava doente sem querer, já que faz testes toda semana. Além disso, informou como está se sentindo:

- Eu tô bem! No físico. Meu corpo está bem, estou sem sintomas, mas o problema mesmo é o psicológico, é a cabeça que fica pensando um milhão de coisas. A gente não sabe como que pega, como isso funciona. Quando você vê já tem cinco pessoas do seu lado com [a doença], é uma coisa muito doida. E passa muito rápido. É muito, muito esquisito.