SUV elétrico, BMW iX é revelado pela marca

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



18/11/2020 | 11:18



A BMW revelou o iX, utilitário esportivo baseado em uma nova plataforma modular, desenvolvida pela fabricante alemã, focada em uma nova interpretação de design, sustentabilidade, prazer de dirigir, versatilidade e luxo, concebida desde o início para a mobilidade puramente elétrica. O modelo entrará em produção na fábrica do BMW Group em Dingolfing a partir do segundo semestre de 2021 como o carro-chefe das novas tecnologias do grupo alemão.

BMW iX

O BMW iX aproveita as últimas inovações nas áreas de eletrificação, direção autônoma e conectividade para oferecer uma nova experiência de mobilidade. Por isso, o projeto está sendo desenvolvido de dentro para fora. O modelo foi criado para proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos motoristas, passageiros e pedestres.

O design do exterior apresenta uma nova forma de mobilidade voltada diretamente para as necessidades dos ocupantes do veículo. Seu interior oferece soluções para usar o tempo durante uma viagem, além de proporcionar relaxamento, segurança e uma nova forma de luxo no processo.

O conceito de veículo e o design do BMW iX estão enraizados em uma abordagem abrangente de sustentabilidade. Isso se reflete em áreas do carro, como sua aerodinâmica otimizada, design leve e inteligente e uso extensivo de materiais naturais e reciclados, que ajudam a criar uma sensação de luxo e conforto.

eDrive

A quinta geração da tecnologia BMW eDrive chega ao mercado com dois motores elétricos, mais potentes, com menores tempos de recarga e a avançadas baterias de alta tensão. A unidade de potência desenvolvida pelo BMW Group será fabricada de forma sustentável sem o uso de matérias-primas raras. Pelos cálculos mais recentes, desenvolverá uma potência máxima de mais de 370kW (500 cv). Isso será suficiente para impulsionar o BMW iX de 0 a 100km/h em menos de 5 segundos.

Ao mesmo tempo, o objetivo claro do veículo é registrar um valor de consumo de energia excepcionalmente baixo para seu segmento de menos de 21 kWh por 100 quilômetros no ciclo de teste WLTP. A capacidade bruta de energia de mais de 100 kWh deve permitir que a bateria de alta tensão de última geração oferece ao veículo autonomia de mais de 600 quilômetros no ciclo WLTP.

A nova tecnologia de carregamento do BMW iX permite o carregamento rápido com até 200 kW. Desta forma, a bateria pode ser carregada de 10 a 80 por cento de sua capacidade total em menos de 40 minutos. Em apenas dez minutos o veículo receberá energia suficiente para ampliar a autonomia do carro em mais de 120 quilômetros. Demora menos de onze horas para carregar a bateria de alta tensão de 0 a 100 por cento com os 11 kW de uma Wallbox.

As baterias instaladas no BMW iX são projetadas como parte de um ciclo de recursos de longo prazo e permitem uma taxa de reciclagem alta. Os recursos usados para produzir as células da bateria e a bateria de alta tensão como um todo vêm exclusivamente de fontes renováveis.