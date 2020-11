Hotel de luxo em Campos do Jordão oferece atividades ao ar livre

Redação

Do Rota de Férias



18/11/2020 | 11:18



Revitalizado em 2020, o Ort (antigo Orotour) é um dos hotéis mais luxuosos de Campos do Jordão (SP). Cercado de verde, o complexo oferece uma série de atividades ao ar livre na região, como trilhas e passeios de bicicleta e a cavalo em meio a jardins floridos e araucárias centenárias.

Para quem não abre mão de um bom vinho ao viajar, o hotel organiza também visitas à Vinícola Villa Santa Maria. Ali, é possível participar de degustações.

Hotel de luxo em Campos do Jordão

Divulgação Ort, hotel em Campos do Jordão

Do lado de dentro, o empreendimento em estilo europeu abriga 61 quartos e quatro chalés, além de salas de lareira e leitura e espaço infantil. Destaca-se ainda o spa, as piscinas (infantil e adulta), as saunas seca e úmida, campos de futebol e quadras de tênis e poliesportiva.

Outro destaque do hotel de luxo em Campos do Jordão é a gastronomia. O restaurante Küche (que significa “cozinha criativa”, em alemão), tem cardápio assinado pelo chef André Marques com diversas especialidades europeias. O Ort trabalha com sistema de pensão completa e serviço à la carte – apenas o café da manhã é servido em bufê. Há ainda um coffee shop e um bar no empreendimento.

Protocolo de segurança

Divulgação Ort, hotel em Campos do Jordão

O Ort implementou um protocolo de segurança para adotar as medidas das autoridades locais e da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação à pandemia do novo coronavírus. Diariamente, de acordo com nota divulgada pelo hotel de luxo em Campos do Jordão, os quartos e áreas comuns são desinfetados com luz UV-C. Todos os colaboradores e hóspedes têm a temperatura corporal medida, e o uso de máscaras é obrigatório.