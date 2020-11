Fabio Assunção se confunde com perguntas sobre sexo de Tatá Werneck, passa por situação hilária e revela: - Tenho um textão

18/11/2020 | 11:10



Não tem um programa em que Tatá Werneck não fale de forma subliminar sobre sexo com os seus convidados. Mas nem sempre o entrevistado da vez consegue entender facilmente sobre o que a apresentadora do Lady Night está falando. Foi exatamente isso que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 17, com Fabio Assunção, que participou do talk show e falou sobre sua vida íntima.

No começo, o ator se perdeu um pouco no bate-papo sobre a vida a dois, caindo nas piadas de duplo sentido da atração do Multishow. Mas logo em seguida entendeu sobre o que se tratava o quadro e ainda se chamou de lerdo.

Até, aí, no entanto, ele acabou falando, sem querer, sobre Selton Mello como se tivesse feito uma cena íntima com o colega. Tatá, então, percebeu a confusão e o alertou que a declaração estava sem sentido.

Tudo começou quando a apresentadora perguntou:

- Você gosta de ensaiar o texto primeiro? Dar uma ensaiada maneira ou é mais de improviso?

Ao que ele respondeu:

- Quando é um projeto mais assim, eu gosto de decorar na hora e sigo o fluxo.

- Qual a cena mais marcante para você? Você valoriza o primeiro beijo ou fala: Cara, vamos logo porque daqui a pouco corta, questionou ainda Tatá, também falando sobre relação sexual.

- Nossa, me veio uma cena com Selton Mello em Os Maias, que foi a última cena que a gente fez. Era maravilhoso, era um [texto] de Eça de Queiroz..., iniciou Fabio.

Tatá então interrompeu e disse:

- É um checklist de sexo, tá?

- Ah, é um checklist de sexo? (risos) Então, a gente não topou fazer essa cena (risos), corrigiu Assunção.

Ele ainda precisou de um pouco mais de tempo e explicação para entender sobre o que era conversa.

- O seu texto, você como dramaturgo, é um textão ou um briefing?, perguntou ainda Tatá se referindo ao órgão sexual do ator.

- Para cena de sexo?, questionou ele.

- A gente está falando de sexo, Fabio. Depois você vai chegar em casa e vai ficar boladão comigo, brincou ela.

- Tudo bem, tudo bem... Eu acho que não colocaria texto, respondeu ele, ainda bem confuso com toda a conversa.

- Não, você não pegou. Você é um dramaturgo, o seu texto é um textão ou um briefing?, falou Tatá, mais uma vez, usando as mãos para deixar tudo mais claro para o colega.

- Ah, é um texão, pô! É um texto que não cabe na série (risos). Eu escrevo muito (risos), disse Fabio, finalmente entendendo todos os trocadilhos, além de completar:

- Que lerdo, né? Eu saquei. Agora eu me liguei, divertiu-se.

Depois disso ele fez declarações sobre sua vida íntima.

Mas não foi só isso. As trocas entre os dois foram incríveis quando eles precisavam atuar juntos. Em outro quadro, por exemplo, Fabio - que fez questão de dizer que seu nome é sem acento agudo - disse a seguinte frase:

- Eu respeito tanto a gastronomia que eu não cozinho.