Ex-MasterChef Junior morre de câncer aos 14 anos

18/11/2020 | 11:10



Ben Watkins, ex-participante do Masterchef Junior nos Estados Unidos, morreu no dia 16 de novembro aos 14 anos de idade. O fato ocorreu um ano e meio após ele ser diagnosticado com um tumor raro, o histiocitoma fibroso angiomatóide. A morte foi anunciada pela família em uma página criada para arrecadar fundos para o tratamento do cozinheiro mirim.

Estávamos torcendo por um resultado diferente. Mas os pulmões do Ben não conseguiam mais oferecer o ar que ele precisava para respirar. Estamos devastados, afirmou o tio dele, Anthony Edwards, ao jornal Chicago Tribune.

Gordon Ramsay, apresentador do programa norte-americano, se pronunciou no Instagram:

Sua jovem vida teve tantas reviravoltas difíceis, mas você sempre perseverou. Eu adorei nossos momentos cozinhando e rindo juntos no set. Estou de coração partido hoje por perder meu pequeno amigo, e enviando todo o meu amor à família de Ben Watkins por essa perda terrível.

Em 2017, Ben foi selecionado para o Masterchef Junior e, pouco depois de sua participação, seus pais foram encontrados mortos após um caso de violência doméstica, que culminou com um assassinato seguido de suicídio. O marido matou a mulher e depois se matou, de acordo com informações divulgadas na época.

No anúncio da morte do menino, a família ainda escreveu:

Ben sofreu mais do que devia em seus 14 anos de vida nesta Terra. Mas nos consolamos ao saber que seu sofrimento finalmente acabou e que, no fim, Ben sabia que era amado por muitas pessoas.