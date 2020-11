Pedidos de falência avançam 18,4% em outubro ante setembro, diz Boa Vista

18/11/2020 | 10:28



Os pedidos de falência avançaram 18,4% em outubro na comparação com setembro. Mantida a base de comparação, os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas aumentaram 52,3% e 45,3%, respectivamente. No mesmo sentido, as falências decretadas também cresceram 45,3% na variação mensal. Os dados são da Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

De acordo com a empresa, os novos números representam o fim do ritmo de desaceleração que o indicador vinha apresentando na análise acumulada em 12 meses.

Nesse período, os pedidos de recuperação judicial apresentaram alta de 17,2%, assim como as recuperações judiciais deferidas (14,9%). Já os pedidos de falência subiram 8,3%, enquanto as falências decretadas recuaram 2,9%, mantida a base de comparação.

O aumento observado nas falências decretadas após dois meses de queda também indica uma piora nos indicadores de solvência das empresas neste último mês.

O indicador de falências e recuperações judiciais é construído com base na apuração dos dados mensais registrados na base do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), oriundos dos fóruns, varas de falências e dos Diários Oficiais e da Justiça dos Estados.