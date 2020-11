Michael B. Jordan é eleito o homem mais sexy de 2020 pela People

18/11/2020 | 09:10



Michael B. Jordan está se tornando um dos principais ícones do entretenimento nos dias de hoje. Mas se você pensa que sua boa atuação em filmes como Pantera Negra e Creed são suas únicas conquistas, está muito enganado! O ator, que foi o marcante vilão Erik Stevens no filme de super-heróis, foi eleito pela revista People como o homem mais sexy do mundo em 2020.

Na capa da publicação divulgada na madrugada desta quarta-feira, dia 18, o ator de 33 anos de idade abre o jogo sobre sua família, fala de autoconfiança e o que ele espera quando o assunto é amor. E para comemorar, ele disse em entrevista à revista:

- É uma sensação legal. Todo mundo sempre fazia aquela piada, tipo Mike, essa é a única coisa que você provavelmente não vai conseguir. Mas é um bom clube para fazer parte.

E quando perguntado sobre quem ficará mais animado com seu novo título, Jordan insiste que são as mulheres de sua família:

- As mulheres da minha família têm orgulho de mim. Quando minha avó era viva, essa lista era algo que ela colecionava, e então minha mãe naturalmente lia muito e minhas tias também. Esta capa é algo para o qual eles definitivamente terão um lugar especial.

Aliás, ao celebrar o título em seu Instagram, o ator reviveu este momento:

Minha avó está olhando para baixo e dizendo: Esse é o meu bebê. Obrigado por me nomear o homem mais sexy, Peolple.

Para quem acompanha não só a carreira do ator como sua vida pessoal, fica claro que ele deixa sua marca não apenas em Hollywood, mas no mundo. Tudo por conta da empresa que encabeça, Outlier Society , que conta com a inclusão como um de seus motes, já que exige que os cineastas recrutem um elenco e uma equipe diversificada. Além disso, Michael B. Jordan tem sido ativo no movimento Black Lives Matter e nas eleições dos Estados Unidos deste ano.

- Acho que há uma hora e um lugar para tudo. Tenho escolhido meus momentos para causar o maior impacto. Todos nós podemos agir - grandes ou pequenos - para ajudar a criar a mudança que queremos ver.

Criado junto com seu irmão, Khalid, e sua irmã, Jamila, Jordan acredita que sua família sempre foi uma força de apoio ao longo dos anos, como ele ainda deixou claro para a People:

- Minha mãe e meu pai se sacrificaram muito para sustentar minha irmã, meu irmão e eu. Estou muito grato. Honestamente, é como se todos tivessem um grande impacto sobre mim, quem eu sou e como me aproximo a cada dia. Sem isso, muitas coisas sobre mim não seriam as mesmas. Estou muito grato por isso.

E ele ainda diz que o segredo de sua confiança agora é perceber que não se pode fazer todo mundo feliz.

- Você pode ter todas as boas intenções do mundo e ainda assim obterá polêmica ou algum tipo de negatividade lançado em seu caminho. Às vezes você simplesmente tem que confiar no universo, sabe? Você tem que apenas acreditar em si mesmo e fazer o que você acha que é realmente certo. Acho que isso faz sentido.

Quer saber como ele se vê daqui dez anos?

- Talvez dirigindo um pouco mais, atuando menos, produzindo muito mais. Apenas crescendo, seja qual for a minha próxima evolução. Espero que até lá eu tenha formado uma família; jogo isso para o universo. Eu quero causar um impacto em todo o mundo e não apenas através dos papéis que eu desempenho.

Lembrando que, como manda a tradição da People, os outros eleitos da lista serão divulgados posteriormente. Gostou da escolha deste ano?