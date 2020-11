Com Morando, Julinho vê seus votos caírem

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/11/2020 | 00:03



Julinho Fuzari (DEM) vinha com crescente de votos em cada eleição. Em 2008, quando concorreu pela primeira vez ao cargo de vereador, recebeu 1.144 votos. Quatro anos depois, em sua primeira vitória, atingiu 3.224. Em 2016, estourou: 7.252 adesões, o segundo melhor desempenho da cidade. Essa votação, aliás, o credenciou para disputar vaga de deputado estadual. Foi quando atingiu 30.325 votos. Na trincheira de oposição firme ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), Julinho projetava rivalizar contra o tucano. Poderia concorrer ao Paço ou, se fosse candidato a vereador, tinha estimativa de superar a marca histórica dos 10 mil votos. Entretanto, no meio do caminho, decidiu se aliar a Morando. Coincidentemente, ou não, Julinho concorreu a vereador como governista agora e, pela primeira vez em sua carreira política, viu os votos regredirem. Teve 6.954 adesões, desempenho distante dos 10 mil votos almejados e longe também de Danilo Lima (PSDB), primo do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), e de Pery Cartola (PSDB).

Visita

Diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi recepcionou o prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), em visita ao jornal. Além do processo eleitoral, conversaram sobre o futuro do Consórcio Intermunicipal e de como a entidade pode ser fortalecida em seu objetivo de pleitear recursos e obras para o Grande ABC.

Futuro de Pretinho

Lideranças petistas já foram destacadas para tentar convencer o presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), a caminhar junto com o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) no segundo turno. O que se comenta é que, depois do pleito, o democrata deve se afastar do prefeito Lauro Michels (PV). A pessoas próximas, Pretinho disse que pensa seriamente em optar pela neutralidade na reta final. Seu time de futebol, o Água Santa, caminha para apoiar Filippi.



Possibilidade

Ainda em Diadema. O vereador Orlando Vitoriano (PT) foi reeleito no domingo com a maior votação da cidade, 5.140 votos. Já tem gente do petismo defendendo que esse desempenho eleitoral, somado ao fato de Vitoriano ir para o quarto mandato sempre com boa performance nas urnas, credenciam o parlamentar a brigar pela presidência da Câmara – caso o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) seja eleito no dia 29.



Suplentes à espera

Em São Bernardo, já começou a especulação sobre se o prefeito reeleito Orlando Morando (PSDB) puxará vereadores para serem secretários com objetivo de dar espaço a suplentes. Em seu primeiro mandato, o tucano convidou três parlamentares para compor o primeiro escalão. Ficam na expectativa os suplentes tucanos Henrique Kabeça, Ary de Oliveira e Eduardo Tudo Azul, filho do presidente da Câmara, Juarez Tudo Azul (PSDB).



Alegria por um, tristeza pelo outro

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), conseguiu ver um de seus filhos, Lucas Zacarias (PTB), ser reeleito na Câmara andreense – recebeu 4.556 votos. Mas seu outro filho, Felipe Zacarias (PL), candidato a vereador em São Caetano, não foi bem. Obteve 115 votos. Prova de que a Vila Palmares, reduto da família Zacarias, termina de fato em Santo André. Mas prova também que a Vila Palmares segue fiel à família.