Acisa promove ‘live’ sobre papel da imprensa regional

Do Diário do Grande ABC



18/11/2020 | 00:01



A Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) promove amanhã, às 18h, transmissão ao vivo no YouTube com o tema A importância da imprensa no Grande ABC.



O diretor de redação do Diário, Evaldo Novelini, estará entre os convidados que discutirão o papel social, diversidades e desafios enfrentados pelos profissionais da comunicação no atual mundo globalizado. O evento, que é gratuito, será transmitido através do canal do YouTube da Acisa (www.youtube.com/acisasa).



A mediação da live será feita pelo vice-presidente de marketing da Acisa e CEO do Grupo Octopus, Paulo Cesar Ferrari, e contará ainda com a participação do empresário Claudinei Luiz, diretor executivo da revista MercNews ABC. Entre os temas discutidos, os comunicadores trarão ao público conhecimento sobre as transformações vivenciadas pela imprensa nos últimos anos, sobretudo com o advento da tecnologia, desafios da área e perspectivas para o futuro.



Um dos temas mais esperados para o evento é o debate sobre o combate às fake news, discussão que já foi mote, inclusive, de campanha do Diário, além dos atuais ataques governamentais à imprensa e o trabalho de impacto que os profissionais da comunicação estão exercendo em período de pandemia.