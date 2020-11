Derrotado sábado, Água Santa recebe a Portuguesa e tenta dar o troco

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/11/2020 | 00:01



O Água Santa tentará dar o troco na Portuguesa a partir das 15h de hoje, no Estádio do Inamar, em Diadema, pela quarta rodada da Copa Paulista. As equipes mediram forças sábado, no Canindé, e a Lusa levou a melhor, vencendo por 3 a 1. Agora, um triunfo do Netuno é fundamental na briga pelas primeiras colocações do Grupo 5, que é justamente liderado pela equipe rubro-verde. Aliás, vitória dos visitantes sacramenta a classificação e praticamente consolida a primeira colocação da chave.

“Estamos encarando esse jogo como uma decisão, já que podemos dar um passo importantíssimo para a nossa classificação. Vamos jogar em casa e temos que fazer prevalecer o mando de campo”, destacou o zagueiro Robson, do Água Santa.

Na visão do defensor, apesar do revés no primeiro encontro, o Netuno tem chance de vencer hoje. “Criamos algumas oportunidades e em alguns momentos da partida fomos superiores, mas cometemos alguns erros contra uma equipe que vem embalada na competição”, concluiu o defensor.