Tigre conta com a volta de quinteto recuperado do novo coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/11/2020 | 00:01



O São Bernardo FC vai hoje em busca da terceira vitória seguida na Copa Paulista. A partir das 15h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o Tigre reencontra a Ponte Preta, mesma adversária que venceu no sábado, de virada, por 2 a 1, apesar de estar com um homem a menos – o atacante Caio foi expulso e, em razão disso, está suspenso, sendo mais uma baixa para a já desfalcada equipe. Isso porque o elenco sofreu com um surto de Covid-19 e seguidamente vem perdendo peças, entre elas, o técnico Marcelo Veiga, que vem sendo substituído à beira do campo pelo auxiliar Sérgio Ricardo (em fato que se repetirá hoje à tarde em Campinas).

No total, 19 pessoas (entre atletas e comissão) foram infectadas pelo novo coronavírus. Além disso, alguns atletas sentiram sintomas anteontem e foram afastados, enquanto quatro estão machucados (Alex Guedes, Diego Lopes, Thawan e Thiago Primão). Por outro lado, cinco jogadores foram liberados após estarem recuperados da doença, casos do zagueiro Ferreira, dos laterais Lucas Mota e Lucas Ferron, do volante Natan e do atacante Léo Jaime.