17/11/2020 | 22:03



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta terça-feira, 17, a demissão do diretor da agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestrutura (CISA, na sigla em inglês), Chris Krebs. Em publicação no Twitter, o republicano justificou a decisão com um comunicado recente emitido por Krebs que assegura a integridade do sistema eleitoral americano.

Segundo Trump, a nota é "altamente imprecisa, já que irregularidades massivas e fraude foram encontradas". Sem apresentar provas, o líder da Casa Branca repetiu que houve casos de votos de pessoas mortas, defeitos em máquinas de votação e que observadores foram impedidos de acompanhar a apuração.