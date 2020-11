Média móvel de mortes por Covid-19 no País fica em 557 nesta terça-feira

17/11/2020 | 20:28



A média móvel de mortes por covid-19 ficou em 557 nesta terça-feira, 17, segundo dados do consórcio de veículos de comunicação. A média móvel leva em consideração dados dos últimos sete dias e é usada para corrigir distorções provocadas pela variação diária dos registros. Nas últimas 24 horas, o País registrou 676 novas mortes e 32.262 novos casos.

O consórcio de veículos de comunicação é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL e coleta dados junto às secretarias estaduais de saúde. Nesta terça-feira, os 27 Estados forneceram informações. Com isso, o número total de casos chegou a 5.909.002 e a quantidade total de mortes ficou em 166.743.

Em número absolutos, o Estado de São Paulo lidera o número de casos (1.178.075) e mortes (40.749) no País. Minas (385 mil casos e 9,5 mil mortes), Bahia (375 mil casos e 7,9 mil mortes) e Rio (330 mil casos e 21,4 mil mortes) aparecem na sequência da lista.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o País tem 5.361.592 pacientes recuperados da doença. O levantamento da pasta computa até agora 5.911.758 casos confirmados e 166.699 óbitos.

Os seis meios de comunicação do consórcio passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.