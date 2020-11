Tsitsipas vence Rublev e decide vaga com Nadal no ATP Finals; Melo é eliminado

17/11/2020 | 19:24



Em jogo marcado por oscilações de ambos os lados, o grego Stefanos Tsitsipas sofreu nesta terça-feira, mas derrotou o russo Andrey Rublev e se manteve vivo no ATP Finals. O número seis do mundo derrotou o 8º do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 7/6 (8/6), em 1h55min, na Arena O2, em Londres.

O resultado acabou com as chances de classificação de Rublev, após duas derrotas, garantiu a vaga antecipada do austríaco Dominic Thiem na semifinal. E ainda definiu o confronto direto entre Tsitsipas e o espanhol Rafael Nadal, na quinta-feira, para a definição da segunda vaga do Grupo Londres 2020 na semifinal.

Superior durante a maior parte da partida, o tenista da Grécia terminou a partida com 24 bolas vencedoras, contra 26 de Rublev. Porém, falhou menos. Foram 16 erros não forçados, exatamente a metade do rival russo (32).

A partida contou com os dois sets bem definidos em termos de domínio, com o grego claramente superior na primeira parcial. E Rublev mostrando forte reação na segunda. O terceiro, contudo, foi equilibrado. Tanto que, no tie-break, o russo chegou a ter um match point. Porém, cometeu uma dupla falta. Na sequência, Tsitsipas não hesitou e fechou o jogo.

Mais cedo, pelo mesmo grupo, Nadal sofreu sua primeira derrota na competição. Ainda em busca do seu primeiro título no ATP Finals, o espanhol foi batido por Thiem por 2 sets a 0. Agora o número dois do mundo precisa vencer Tsitsipas para alcançar a semifinal.

MELO ELIMINADO - Após duas derrotas no ATP Finals, Marcelo Melo foi eliminado nesta terça, na sequência da rodada em Londres. O brasileiro e o polonês Lukasz Kubot não têm mais chances de alcançar a semifinal no torneio de duplas em Londres porque o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic venceram o americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury por 7/6 (7/5) e 6/0.

Assim, Melo e Kubot não mais como alcançar as demais três duplas que integram o Grupo Mike Bryan. No começo do dia, brasileiro e polonês foram superados pelos alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies por 6/2 e 7/6 (7/5).

Na quinta-feira, apenas para cumprir tabela, brasileiro e polonês vão enfrentar justamente Koolhof e Mektic, no encerramento do grupo.