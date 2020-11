5 dicas para viajar com segurança a partir de agora

Redação

17/11/2020 | 18:18



Com a pandemia de covid-19, viajar transformou-se em um processo que requer uma série de cuidados extras. Seguir protocolos de segurança para proteger-se e evitar a disseminação do novo coronavírus é fundamental para diminuir os riscos.

As medidas devem ser tomadas já durante o planejamento da viagem. O Booking.com listou cinco dicas nesse sentido. Confira.

Dicas para viajar com segurança

1 Atenção aos protocolos de higiene e limpeza

Analise quais protocolos de higiene e convívio social estão sendo adotados nos respectivos destinos e acomodações pesquisadas antes de fazer a reserva. O Booking.com criou um novo filtro nesse sentido para quem realiza buscas no site, chamado “Medidas de saúde e segurança”. Por meio desses dados é possível conferir quais medidas estão sendo tomadas em cada propriedade.

2 Observe a infraestrutura da acomodação

Para os viajantes que desejam trabalhar remotamente ao viajar, a dica é buscar por acomodações que ofereçam infraestrutura para home office. Acomodações adequadas para uso de notebook, que tenham wi-fi e um espaço para trabalhar, seja uma escrivaninha, seja uma mesa, são ideias nesse sentido.

3 Identificação do perfil

O perfil de cada viajante pode influenciar no tipo de hospedagem escolhida. Afinal, é preciso se sentir seguro para aproveitar o passeio. Quem viaja em família precisa de um espaço maior. Já os que buscam por mais privacidade podem focar em casas ou apartamentos de temporada. Se a viagem é a dois, o turista pode escolher uma pousada, hotel ou resort que caiba no orçamento. Quanto mais isolamento e atividaes a céu aberto a experiência oferecer, melhor.

4 Observe a avaliação de outros hóspedes

Use o poder dos sites de pesquisa para verificar as avaliações que outros hóspedes fizeram sobre a hospedagem. Elas trazem informações relevantes e atualizadas para garantir que as experiências dos turistas correspondam às suas expectativas.

5 Verifique as políticas de reservas

Com um cenário ainda instável para o turismo, é importante que o viajante esteja atento às políticas de reservas e cancelamento. Algumas acomodações atualizaram suas regras, tornando-as mais flexíveis para permitir que o hóspede não tenha prejuízo caso precise cancelar ou alterar a programação.