Silvio de Carvalho é o novo presidente do Banco Safra

17/11/2020 | 17:20



O Banco Safra anunciou nesta terça-feira, 17, Silvio de Carvalho como seu novo presidente. Ele vai substituir Alberto Corsetti, executivo com mais de 50 anos de casa e que seguirá no Conselho de Administração.

Carvalho está no banco desde 2011. Já foi diretor financeiro e atualmente preside a J.Safra Holding. Ele também é membro do Conselho de Administração, cargo que vai acumular.

Segundo fontes ligadas ao banco, a troca no comando não significa nenhuma mudança de rumo, já que ambos são executivos com muito tempo de casa e conhecem profundamente a cultura do grupo.

O Safra é um dos maiores bancos privados do País, com patrimônio líquido de mais de R$ 12 bilhões e uma carteira de crédito de R$ 110 bilhões.

Os recursos de terceiros sob gestão totalizam cerca de R$ 250 bilhões (os números são referentes ao final do primeiro trimestre).