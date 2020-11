Príncipe Charles pediu a mão de outra mulher em casamento antes da Princesa Diana

17/11/2020 | 16:11



Muitos detalhes e revelações sobre a Princesa Diana e a família real em si estão aparecendo aos poucos por conta do documentário sobre a vida dela. Recentemente, foi divulgado que a Lady Di sofria muito de bulimia, tinha medo de ser internada por conta da doença e de consequentemente ficar longe de seus filhos, e também que Príncipe Charles assumiu que não a amava um dia antes do casamento deles.

A mais nova revelação foi feita por um historiador e consultor da série The Crown, Robert Lacey, dizendo que o filho da Rainha Elizabeth II tentou se casar com outra mulher antes mesmo de Diana. E não, não é a sua atual esposa, Camilla Parker!

Quando o Príncipe fez finalmente o pedido no verão de 1979 - pouco antes do assassinato de Lorde Mountbattehn pelo IRA - Amanda, tendo uma mentalidade independente, recusou de forma educada.

Essa Amanda em questão é uma prima de segundo grau do herdeiro do trono real britânico, mas pelo visto ela realmente não o quis e para quem não sabe, Príncipe Charles é atualmente casado com a sua amante na época em que Princesa Diana estava viva.

Que bafafá essa história toda, não é mesmo!?