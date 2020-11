Príncipe William acusa nova temporada de The Crown de estar explorando seus pais por dinheiro, diz jornal

17/11/2020 | 16:10



A nova temporada de The Crown, que mostra a história do reinado da Rainha Elizabeth II no trono britânico, está dando o que falar! Os episódios da quarta temporada chegaram no serviço de streaming Netflix no último domingo, dia 15, e se passam entre a década de 1970 até o ano de 1990, com foco na relação do Príncipe Charles e a Princesa Diana.

Mas enquanto os fãs da série conhecem mais sobre essa parte polêmica da história da Família Real, as verdadeiras pessoas envolvidas não gostaram nada de como certas figuras históricas foram retratadas. É o caso do Príncipe William, que segundo o jornal Times, está bastante chateado em como sua família foi mostrada nos novos episódios e acredita que seus pais estão sendo explorados e apresentados de uma forma falsa e simplista para ganhar dinheiro.

Para o jornal Daily Mail, o comentarista real Richard Fitzwilliams concordou que o duque de Cambridge ficaria chateado com a produção:

- Eu acho que, se ele assistir, ele verá como profundamente intrusivo e achará que a representação de sua família é tão maligna e mal-educada quanto insensível.