Obituário - 17 de novembro

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 15 de novembro

Valentim Mainetti, 89. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rodolpho Pereira, 88. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Hilda de Souza Santos, 86. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Costureira. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Maria Fernanda Alves de Lameiras, 86. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Enzo Francisco Zucchi, 76. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Everaldo Gubitosi, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adalberto Honorato Barboza, 74. Natural de Taiobeiras (Minas Gerais). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

João Pizani, 79. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Berenice Barros de Oliveira, 78. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 15. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria do Carmo Silva Cardoso, 73. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marta dos Anjos dos Santos, 70. Natural de Maringá (Paraná). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ocimar do Nascimento, 61. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Instrutor. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvanizio Marinho Falcão, 57. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Barbosa dos Santos, 56. Natural de Ibipeba (Bahia). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sirlene Gil, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kleiton Dantas Aviano, 39. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Gerente comercial. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, 10 de novembro

Flavio Nova de Souza, 47. Natural de Diadema. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, 13 de novembro

Aotolina Maria Boff Favero, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Edwar Richard Prado, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Borborema, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 14 de novembro

Rute Aparecida Carrasco, 81. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Gastaldo, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitéri de Vila Euclides.

Clarice da Silva Giusti, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Luiz, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, sábado dia 14 de novembro

Lusia Diniz Braz, 95. Natural de Pradópolis (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 14. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Yvonne Martins, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

Vera Lucia Libune, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 15 de novembro

Alice Moreira Bolzani, 70. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 13 de novembro

Agatão de Oliveira Reis, 81. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

José Pedro Neto, 56. Natural de Santa Maria do Cambuçá (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra 6, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, domingo, dia 15 de novembro

Ilson Cambolete, 55. Natural de são Paulo, Capital. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais