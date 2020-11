Obituário - 16 de novembro

Ademir Medici



17/11/2020 | 16:02



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, 11 de novembro

Maria Generoso de Oliveira, 93. Natural de Colina (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 14 de novembro

Helenir Vano Furigo, 92. Natural de Itobi (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Oreste Fantini, 90. Natural de Salto (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Henriqueta Silva, 83. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jandyra Dionizio Marchezoni, 82. Natural de Águas da Prata (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

Maurício Henriques, 78. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Nascimento Oliveira Martins, 75. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Abelino Silva Araujo, 71. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio Gastaldo, 68. Natural de São Caetano. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Roberto Kollar, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ignacia Calanchi Santos, 58. Natural da Bolívia. Residia no Jardim Japão, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Sant André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Solange Alice Franchi da Silva, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Sant André. Amarradeira. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leandro Scodeler da Silva, 39. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Eletricista automotivo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristiano Oliveira dos Santos, 34. Natural de Remanso (Bahia). Residia na Vila Guarani, em Sant André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Benjamim de Carvalho Moreno Rocha, 28. Natural de São Roque (São Paulo). Residia no bairro Itaim Paulista, em São Paulo, Capital. Auxiliar de serviços gerais. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Poá (São Paulo).

Thiago Ferreira, 35. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Serralheiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 11 de novembro

Orides Caberlin, 85. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Parque das Flores, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.

Margarida Santos da Costa, 84. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Parque Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Valdeias de Caria, 81. Natural de Conchal (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Terezinha Maria dos Santos, 78. Natural de Cocos (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Maria das Graças Henrique, 65. Natural de Duque de Caxias (Rio de Janeiro). Residia n Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Roosevelt Nonato de Souza, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Araçá.

Raimundo Leitão de Sousa, 60. Natural de Poranga (Ceará). Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.



São Bernardo, quinta-feira, 12 de novembro

Maria Luiza Carvalho, 92. Natural de Lambari (Minas Gerais). Residia no Jardim Pinheiro, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Isaura Rosa de Paula, 74. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia em Mogi das Cruz (São Paulo). Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.

Francisco Carlos Gilio, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



São Bernardo, sexta-feira, 13 de novembro

Aidê Maciel Costa, 79. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Roseli Calçada Sawada, 71. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Planalto.



São Bernardo, sábado, dia 14 de novembro

Manoel Honório de Barros, 76. Natural da Lagoa dos Gatos (Pernambuco). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, 12 de novembro

Aparecida Correa Rangel Lioi, 86. Natural de Santa Rosa do Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em São Caetano.

Luzia Aparecida Baggio, 79. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 12. Velado em São Caetano. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 11 de novembro

Valdemar José da Silva, 83. Natural de Anadia (Alagoas). Residia em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, quinta-feira, dia 12 de novembro

Maria Penha Soler Carneiro, 77. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Diadema, sexta-feira, dia 13 de novembro

Jacira Antonia de Oliveira, 83. Natural de Munhoz (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 13 de novembro

Josias do Nascimento, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Maria Izabel Siben dos Santos, 64. Natural de Guarapuava (Paraná). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Sadraque Henrique Passos, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 14 de novembro

Geraldo Mizael da Silva, 75. Natural de Bom Sucesso (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 14. Jardim da Colina.

João Miiinjoro, 72. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Oscar José Cunegundes, 72. Natural de Angical (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Domingos Ramos, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Antonio Alves dos Santos, 60. Natural de Morro do Chapéu (Bahia). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Reinaldo Luiz Dias, 56. Natural de Tocantins (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Rogério Lopes Medeiros, 55. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



P A R A N A P I A C A B A

Arnaldo Vanderley da Silva, 75. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia em Paranapiacaba, Santo André. Dia 14. Cemitério Bom Jesus, em Paranapíacaba.