'Fui assediado por homem e por mulher', relata Dudu Azevedo

17/11/2020 | 15:22



O ator Dudu Azevedo revelou ter passado por situações em que sofreu assédio sexual e moral no passado, sem citar nomes, em entrevista ao canal de YouTube Bora com Caio Fischer, publicada no último domingo, 15.

Questionado se já sofreu assédio sexual, o ator respondeu que sim: "Quando eu sofri, de alguma forma, não era algo discutido como vem sendo ultimamente. Por diversas ocasiões já passei por coisas assim, fora do trabalho e dentro do trabalho, também."

"Sempre sobrevivi a elas com presença de espírito. No meu caso, fui assediado por homem e por mulher, assédio sexual e assédio moral. De alguma forma, na situação eu deslizei. Consegui passar por aquilo como se fosse uma situação corriqueira, desconversei e fui adiante", continuou Dudu Azevedo.

O protagonista de Jesus ainda refletiu sobre a questão na sociedade atual: "As coisas estão mudando, se configurando de uma maneira diferente hoje em dia. Se você é assediado por alguém no trabalho pode reagir de forma diferente."

"Mas ainda essa situação é muito obscura. Queira ou não, muitas vezes esse tipo de coisa acontece como se não tivesse acontecendo. Como se fosse um blefe", conclui.

Assista ao vídeo em que Dudu Azevedo relata as situações de assédio que já viveu: