Documentário 'Amarelo', sobre show de Emicida no Municipal de SP, ganha trailer

17/11/2020 | 15:17



Com a estreia marcada para o dia 8 de dezembro, na Netflix, o documentário AmarElo - É Tudo Pra Ontem, sobre o cantor e compositor Emicida, teve seu trailer divulgado nesta terça, 17. Dirigido por Fred Ouro Preto, filme traz cenas de bastidores do show que o rapper fez no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019.

Produção traz entrevistas exclusivas com figuras de destaque da cultura nacional, como Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho e Pabllo Vittar. A intenção é contar como foi a produção do projeto de estúdio AmarElo, mas, ao mesmo tempo, destacar a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos. Para isso, busca estabelecer um elo entre três momentos relevantes da história: a Semana de Arte Moderna de 1922; o ato de fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, pela valorização da cultura e de direitos do povo negro; e o emblemático espetáculo de estreia de AmarElo, que ocorreu no mês da consciência negra, novembro, em 2019.

Em entrevista ao Estadão em 2019, antes do show, Emicida comentou que "a coisa mais louca é que fizemos uma visita técnica no Municipal e eu comentei com uma amiga: 'po, imaginei que o Municipal fosse maior'. Mas o Theatro é do mesmo tamanho, quem cresceu foi 'nóiz'', disse, usando uma palavra, assim, com "i" e com "z", que acabou virando um de seus mantras.