Cléber Machado é gente como a gente e não consegue segurar arroto durante transmissão ao vivo

17/11/2020 | 15:11



Assim como qualquer ser humano, muitas vezes nós não conseguimos segurar alguns chamados da natureza, seja ele qual for. E isso aconteceu com Cléber Machado, da Rede Globo, durante uma transmissão ao vivo.

Durante o jogo de futebol entre Brasil e Venezuela, na última sexta-feira, dia 13, o narrador acabou deixando escapar um barulho pra lá de esquisito que segundo os fãs e seguidores foi um arroto.

As imagens não estavam dentro do estúdio onde é transmitido todo o bate-papo feito pelos narradores e comentaristas, e a câmera estava focando os jogadores na hora do Hino Nacional Brasileiro.

Cadê o VAR do arroto do Cléber Machado na hora do hino?, brincou um fã.

Cleber Machado soltou um arroto ao vivo ou foi impressão minha?, comentou outro.