17/11/2020 | 15:10



Maiara surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto no Instagram com uma pose para lá de poderosa! A cantora sertaneja surgiu com um look branco, sentada em uma poltrona da mesma cor e com as pernas cruzadas.

A imagem, claro, chamou a atenção dos fãs e amigos famosos de Maiara, como por exemplo o ex-cunhado dela, Fabricio Marques, que não perdeu a oportunidade de deixar sua mensagem:

Aí, sim, bença, escreveu o ex-namorado de Maraisa.

A irmã gêmea de Maiara, aliás, também deixou um comentário na publicação, que não tinha legenda: Diretora, disse a parceria e Maiara retribuiu: Deusa!