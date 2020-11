Dudu Azevedo conta que já sofreu assédio sexual e moral: - Por homens e mulheres

17/11/2020 | 13:10



Dudu Azevedo revelou já ter sofrido assédio sexual e moral, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. Em entrevista para o canal de YouTube Bora com Caio Fisher, que foi ao ar na última segunda-feira, dia 16, o ator foi sincero ao explicar que sempre tentou contornar a situação desconfortável.

- Eu, por diversas vezes, passei por essas coisas fora do trabalho e dentro do trabalho também. E sobrevivi a elas com presença de espírito. Eu fui assediado por homens e mulheres. Assédio sexual e assédio moral. Mas, de alguma forma, na situação, eu deslizei. Consegui passar por aquilo como se fosse uma situação corriqueira. Desconversei e fui adiante. As coisas estão mudando. Estão se configurando de uma maneira diferente. Hoje em dia, se você é assediado por alguém no trabalho, você pode reagir de uma forma diferente. Mas, ainda assim, essa situação toda é muito obscura. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece como se não estivesse acontecendo. Como se fosse um blefe ou como se fosse uma cartada. Aí, quando você assume uma postura mais dura, mais radical, você estabelece seu espaço, mas quebra também uma relação social. E é disso que as pessoas sempre tiveram medo, contou ele.

O assunto surgiu quando o ator estava relembrando o que viveu ao longo de sua carreira. Perguntado sobre cenas de sexo, Dudu revelou que já sentiu atração ao gravar uma delas:

- É raro porque é muito técnico e tem muita gente em volta. E ficar com tesão não necessariamente é ter uma ereção. Não foi uma coisa física, foi uma coisa mútua de envolvimento. Mas não é comum. Acho que você tem que estar predisposto. E eu não chego para a cena com essa intenção. Mas, quando você está livre, sozinho, e a pessoa também, e existe uma atmosfera para isso, aí você vive aquele momento. Está permitido.

Além disso, Dudu contou que já sofreu com mau hálito durante gravações, em especial com pessoas fumantes.

- Uma coisa que já me incomodou muito é bafo de cigarro. A pessoa que fuma um cigarro, dá uma última golada no café frio e vem beijar logo depois.

Pai de Joaquim, de dois anos de idade, Dudu falou ainda da importância do menino em sua vida:

- O sol mudou de lugar na minha vida, meu filho é meu sol. Já me imaginava vocacionado para ser pai, mas me descobri ainda mais. Acho que o ambiente familiar sempre foi uma coisa que eu busquei e acreditei. É claro que, assim como todas as outras, nenhuma verdade é definitiva, as coisas podem mudar, se transformam, os filhos crescem, as relações mudam. Mas eu acho que o mais importante é a gente viver um dia de cada vez. E meu filho, mais do que qualquer outra coisa, ele é uma grande felicidade da minha vida.

E, ao responder sobre um segundo filho, o ator disse que não seria surpresa se a mulher, a médica Fernanda Mader, engravidasse novamente.

- A gente pratica bastante. Na vida do casal, se tem uma coisa que é fundamental, é o sexo. Ele mantém as coisas acesas. A união carnal é quase tão importante quanto a união espiritual.