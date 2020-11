Fernanda Paes Leme revela que já flertou com James Franco e fala sobre relação com Bruna Marquezine: - Peço até conselhos

17/11/2020 | 13:11



O canal de Giovanna Ewbank no YouTube está sendo cuidado por algumas amigas da atriz desde que ela se afastou para dar à luz Zyan e para cuidar do pequeno e de seus outros dois filhos durante um período de adaptação da família. Dentre as várias artistas que assumiram a produção de conteúdo do canal está Fernanda Paes Leme, que nesta terça-feira, dia 17, publicou um vídeo falando sobre primeiras impressões - e fez algumas revelações bombásticas aos fãs!

A começar por um quase-affair internacional: em 2013, Fernanda compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado do ator James Franco que encontrou durante a première de um filme no Festival de Cinema de Cannes daquele ano. Na ocasião, a atriz estava acompanhada de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. A novidade é que Fernanda revelou que ela e o galã chegaram a trocar flertes!

- Eu o conheci nesse festival chique, e foi uma coisa bem solta. Ele me olhou, eu olhei para ele, ele me olhou e eu olhei para ele, e eu pensei: talvez ele esteja interessado em mim... ou talvez ele gostou do meu cabelo, não sei.

Apesar da chance de talvez tentar uma abordagem romântica com James, no entanto, Fernanda resolveu ser gente como a gente e aproveitou o interesse do ator para pedir uma foto, perdendo a oportunidade de sair com o galã:

- Em vez de ficar nesse flerte, resolvi fazer a fã e fui pedir uma foto com ele da terceira vez em que nossos olhares se cruzaram, e a gente fez essa foto. E foi só isso.

Mas as revelações não param por aí! Fernanda também contou que, antes de conhecer Preta Gil, não gostava muito da cantora por ter ficado sabendo de uma piada sobre si contada pela filha de Gilberto Gil. No entanto, ao encontrar pessoalmente com a artista, essa primeira impressão mudou completamente:

- Soube que ela falou uma coisinha sacana de mim, fez uma piada e eu não gostei. Quando ela veio falar comigo, joguei a piada para ela, para ela saber que eu sabia. Ela deu uma gargalhada porque a quebrei. Mudei a impressão que ela tinha de mim, e ficamos amigas de cara.

Outro assunto abordado pela atriz foi sua amizade com Bruna Marquezine, a quem considera uma irmã mais nova. As duas trabalharam juntas na novela Desejo Proibido, de 2007, e desde então têm uma relação muito próxima, como conta Fernanda:

- Ela era novinha e sempre foi muito curiosa. Comia pão de queijo com doce de leite e me viciou nisso. E Bruna sempre foi muito linda, meiga e fofinha. A gente dividiu muitos momentos legais e a ensinei a fazer as unhas. Tenho um carinho de irmã. Hoje, ela me dá um baile de maturidade. Peço até conselhos, às vezes.