Gabi Martins se pronuncia após supostas conversas com cantor Tierry

17/11/2020 | 12:10



Gabi Martins resolveu se pronunciar após a polêmica envolvendo o nome dela e do cantor Tierry.

No Instagram, a ex-BBB e cantora publicou uma nota assinada por seus advogados afirmando que ela estaria sendo vítima de uma série de ataques virtuais com o intuito de prejudicar a carreira.

No domingo, dia 15, o Instagram de Maíra Martins, mãe de Gabi, teve os prints de uma suposta conversa entre Tierry e Gabi publicados, revelando um suposto affair entre os dois, enquanto ele ainda era casado. Nas mensagens, há uma declaração de amor que seria de Tierry para Gabi, mencionando que ela não teria sido o pivô do término do relacionamento dele, mas contribuído para que isso acontecesse. Além da conversa, há também mensagens que seriam da ex-companheira de Tierry alertando a mãe de Gabi sobre o envolvimento do cantor e da ex-BBB, pedindo ajuda à Maíra para solucionar a questão.

As postagens logo foram deletadas do perfil e um aviso de que a conta de Maíra havia sido invadida foi publicado, com a mensagem de que o assunto seria tratado judicialmente.

Terceiros publicaram mensagens que supostamente teriam sido enviadas pelo cantor Tierry e sua ex-esposa acerca de um aparente e infundado relacionamento afetivo entre a Sra Gabriela Martins e o cantor. (...) Esclarecemos que o teor das mensagens é infame e criminoso, o que torna mais claro o que já veiculado na mídia na última semana sobre a artista estar sendo vítima de uma série de vis ataques virtuais com o intuito de desmoralizá-la como pessoa pública e prejudicar a sua promissora carreira. (...) Como último ato atentatório à Sra Gabriela, chegaram ao inominável limite de se utilizarem da rede social de sua mãe como veículo difamatório. (...) Registramos que a cantora não será de forma alguma intimidada por tentativas sórdidas de prejuízo à sua imagem em qualquer esfera, diz trecho da nota.