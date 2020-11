17/11/2020 | 11:39



O Ministério da Economia espera um crescimento de 8,3% no Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. De acordo com o Boletim Macrofiscal divulgado nesta terça-feira, nesta comparação, o PIB da agropecuária deve crescer 1,2%, da indústria 13,2% e, do setor de serviços, 8,0%.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a expectativa é de retração de 3,9% no PIB do terceiro trimestre.

A projeção é de alta de 1,7% na atividade agropecuária, queda de 1,1% na indústria e recuo de 4,2% em serviços, todos na comparação com o terceiro trimestre de 2019.